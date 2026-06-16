Sorpresa en el Milan: según Sky, negocia con el Birmingham el fichaje de Aurelien Guernier, extremo izquierdo inglés de 2007 que también puede actuar de mediapunta o extremo derecho. Kirovski lo ha seguido toda la temporada en las categorías inferiores del club inglés.
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Milán negocia por el extremo inglés del Birmingham Aurelien Guernier y desafía al Chelsea
ENTRE EL MILÁN FUTURO Y EL PRIMER EQUIPO
Guernier ha jugado principalmente con el equipo sub-18 del Birmingham, donde ha marcado dos goles. Chelsea (en colaboración con el Estrasburgo) y Sporting de Lisboa muestran gran interés por este jugador nacido en 2007. Kirovski busca acelerar el fichaje de una promesa que alternaría entre el primer equipo y el Milan Futuro.