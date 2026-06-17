Tras la salida de Krösche, la cotización de Devin Özek, alemán de 31 años, sube. En la temporada 2023-24 destacó con el Bayer Leverkusen: ganó liga y copa y solo perdió la final de la Europa League ante el Atalanta. La temporada pasada fue director deportivo del Fenerbaçe turco, club con el que rescindió su contrato a finales de mayo tras ganar la Supercopa de Turquía y quedar segundo en la liga.