Según Sky Alemania, Markus Krosche ha rechazado la oferta del Milan por presión del Eintracht Fráncfort. Así, el Milan —que ya lo había implicado en decisiones como la del entrenador— debe buscar, por tercera vez tras el rechazo de Ralf Rangnick, un nuevo director técnico.
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Milán, nada que hacer: Krosche y Hardung rechazan la oferta del Rossonero
OTROS RESIDUOS
Tras el rechazo de Ralf Rangnick, Gerry Cardinale recibe otro “no” que ha generado polémica. Se había filtrado que Krosche aprobaba la elección de Ruben Amorim como entrenador, extremo aún por confirmar. A dos semanas del inicio del mercado (29 de junio), el club carece de dirección deportivay algunos jugadores están desorientados.
LAS ALTERNATIVAS
Tras la salida de Krösche, la cotización de Devin Özek, alemán de 31 años, sube. En la temporada 2023-24 destacó con el Bayer Leverkusen: ganó liga y copa y solo perdió la final de la Europa League ante el Atalanta. La temporada pasada fue director deportivo del Fenerbaçe turco, club con el que rescindió su contrato a finales de mayo tras ganar la Supercopa de Turquía y quedar segundo en la liga.