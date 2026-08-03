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Yunus Musah Milan 2025-2026Getty Images

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Milan: Musah no ha convencido a Amorim y sigue en el mercado; el Besiktas de Italiano es una opción

AC Milán

Milan, Musah ha sido ofrecido al club turco del Besiktas entrenado por Italiano

Musah y el Milan, indicios de adiós. El centrocampista estadounidense está en la rampa de salida del AC Milan: no ha convencido a Amorim y la competencia en el centro del campo es demasiado amplia y de un nivel superior. Por eso el AC Milan lo ha incluido en la lista de transferibles.

  • OFRECIDO AL BESIKTAS

    Según el periodista turco Ertan Suzgun, Musah ha sido ofrecido al Besiktas de Italiano. Una vía que puede activarse en los próximos días. El Milan también había ofrecido al centrocampista estadounidense a la Lazio, pero el club capitalino consideró demasiado altos los costes.

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