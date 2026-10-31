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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Milan, Musah: «El córner lo habíamos preparado. Contento, pero el fútbol tiene poca memoria»

Y. Musah
AC Milán vs Inter Milán
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Yunus Musah, centrocampista del Milan, habló ante los micrófonos de Sky Sport 24 tras el derbi ganado al Inter por 3-1: «Es la noche más bonita del año. Sabemos que en los derbis, cuando se gana, especialmente jugando en casa, el estadio es increíble, los aficionados son increíbles. Aprendemos de cada partido: aprendimos del Bolonia e intentamos no cometer los mismos errores en adelante».

  • OVACIÓN EN PIE

    «Estoy contento con la situación actual, pero el fútbol tiene poca memoria y tengo que seguir así hasta el final de la temporada. Si no, sé que las cosas pueden volver a cambiar enseguida. Aquí tienes que jugar bien todos los partidos porque siempre hay alguien que quiere tu puesto: estás en el Milan».

  • Córner ensayado

    «Era un saque de esquina que habíamos preparado porque sabíamos que el Inter no iba a seguir a Adrien. No, para mí quiso poner el balón ahí para crear peligro y esperar que hubiera alguien. Pero no, sinceramente, no creo que quisiera tirar».

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