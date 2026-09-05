Endrick, hasta ahora, todavía no se ha visto con la camiseta del Real Madrid porque sigue lidiando con una lesión. Más allá del aspecto muscular, la esperanza del Milan es que el jugador llegue a Milanello en enero cedido con opción de compra. Un objetivo que dependerá mucho también de cómo y cuándo Mourinho utilice al futbolista nacido en 2006 en esta primera parte de la temporada.





Cardinale, Amorim y el grupo de trabajo lo intentarán de nuevo con total seguridad en cualquier caso. Porque el brasileño podría jugar tanto de delantero centro como de mediapunta por detrás de Gonçalo Ramos. Endrick es solo el caso más llamativo de una estrategia precisa: los objetivos que se escaparon anteriormente volverán a estar de actualidad porque el club considera que solo ha comenzado la construcción de una plantilla competitiva para ganar.