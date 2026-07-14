Luka Modric está cerca de renovar con el Milan. Gianlucadimarzio.com informa que el centrocampista croata reflexiona en estas últimas horas, pero todo indica que aceptará la propuesta. Las conversaciones entre el club y el jugador han sido constantes; el Milan, mediante Cardinale y Amorim, ha mantenido la presión, mientras Modric, ex del Real Madrid, se ha tomado su tiempo sin cerrar nunca la puerta, aunque no haya Champions. La retirada no es una opción: quiere seguir jugando y, tanto él como su familia, están cómodos en Milán.
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Milán-Modric: todo indica que seguirá en el Rossonero; hay confianza
AMORIM APUESTA POR MODRIC
Para Amorim, Modric no es titular indiscutible, pero su presencia es clave para el crecimiento del equipo y para gestionar los momentos clave: «Quiero retenerlo y seguir hablando con él», declaró en su presentación. «Es una pieza fundamental para nosotros. No jugará todos los partidos, pero queremos que esté con nosotros la próxima temporada. La directiva también lo desea; espero que se quede pronto».
¿BAJADA DEL SUELDO?
Modric se convence de seguir en el Milan, aunque sin ser titular indiscutible. Restan por definir las condiciones económicas, pero el dinero no será un obstáculo. Probablemente su salario bajará respecto al año pasado: entonces firmó por 3,5 millones de euros netos (6,48 millones brutos).
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