En la era de las redes sociales, cada decisión, incluso la más inocente, tomada para los canales oficiales genera emociones encontradas entre la propia afición. En el caso de Maignan hace aún más ruido entre los aficionados del Milan porque estamos en pleno mercado de fichajes: Iron Mike, desde hace varios días, ha borrado todas las publicaciones de su perfil de Instagram y cualquier referencia al Milan (y a Francia, N. del R.). Una falsa alarma, porque por parte del portero francés no han llegado señales claras y oficiales de un malestar generalizado con respecto al nuevo rumbo del club de via Aldo Rossi.
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Milan, misterio Maignan en las redes: borra todas las fotos y referencias al AC Milan. Mensajes de Amorim y Cardinale, esto es lo que está pasando
NINGÚN CASO
Ruben Amorim y Gerry Cardinale le han enviado más de un SMS durante este verano a Mike Maignan para reiterarle su total confianza de cara a la próxima temporada. Y por parte del portero francés no han llegado peticiones particulares para el mercado: el Milan sigue vinculado a la importante renovación de contrato firmada en enero, con el nuevo acuerdo que expirará en el verano de 2031. Por tanto, no hay ningún caso en torno al futuro del ex del Lille.
CAPITÁN Y LÍDER
Gerry Cardinale, como ha demostrado recientemente con el expediente de Luka Modric, no tiene intención de desprenderse de quienes considera los puntos fuertes del equipo, de sus líderes carismáticos. Y Amorim ya ha decidido confirmar a Mike Maignan en el papel de capitán de un grupo que debe olvidar cuanto antes la decepción por el tragicómico final de la pasada temporada. Maignan está actualmente de vacaciones tras el Mundial y se le espera en Milanello a mediados de agosto, pocos días antes del inicio oficial de la nueva temporada. Con buena paz para las decisiones tomadas en las redes sociales...
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