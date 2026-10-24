En los últimos días, al Milan le han propuesto a Ghilardi, de la Roma: el jugador nacido en 2003 está progresando bajo la dirección de Gasperini, pero tiene muy poco espacio en la Roma.





Mendes está intentando convencer al Lecce de que acepte una cesión con cargo de Thiago Gabriel porque la ve como una posible solución para el Milan. Amorim no está demasiado convencido, pero se hablará del tema.