El Milan se divide entre el terreno de juego, con la gira por Australia y las próximas pruebas contra el Chelsea y el Inter, y un mercado que necesita la chispa adecuada. Amorim está deseando empezar a trabajar con los pesos pesados de la plantilla. Este es el plan detallado:
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Milan: mañana Leao y Gonçalo Ramos vuelan a Australia; el plan de regreso de los internacionales
Pulisic y Giménez, en Milanello
Mañana, miércoles 29, en Milanello se espera tanto a Santiago Gimenez como a Christian Pulisic. Los dos delanteros no volarán a Australia, sino que empezarán a trabajar en el centro deportivo del AC Milan para recuperarse de las lesiones sufridas en el Mundial.
Leão y Ramos en Australia
Una gran curiosidad, mezclada con una buena dosis de expectación, por Goncalo Ramos, que mañana, 29 de julio, se unirá al resto del equipo en Perth para comenzar oficialmente su aventura en el Milan. Con él también estará Rafael Leao, a la espera de novedades del mercado.
EL GRUPO DEL 2 DE AGOSTO
El martes 2 de agosto será una fecha igualmente significativa en la preparación de Amorim porque a Perth llegarán los dos internacionales de Bélgica, De Winter y Saelemaekers, además del internacional suizo Jashari.
AQUÍ ES CUANDO VUELVEN LOS FRANCESES
Por último, los semifinalistas, con Francia, que cerró el Mundial perdiendo el partido por el tercer puesto contra Inglaterra. Adrien Rabiot y Mike Maignan se pondrán a disposición de Amorim a partir del 12 de agosto, pero directamente en Milanello.
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