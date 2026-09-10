De las palabras a los hechos: los abogados de Warren Bondo han enviado, en el día de hoy, un correo certificado al Milan con la solicitud formal de reintegrar al jugador a la plantilla. El futbolista de la generación de 2003, de regreso tras su cesión seca al Cremonese, no había sido convocado por Amorim para la concentración porque no formaba parte del proyecto. Después de haberse entrenado, de acuerdo con el AC Milan, en solitario durante todo el verano, el exobjetivo de Moncada (llegado al AC Milan procedente del Monza en enero de 2025 por 10 millones más 2 en bonus) ha pedido poder entrenarse con el grupo junto al resto de sus compañeros.