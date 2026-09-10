De las palabras a los hechos: los abogados de Warren Bondo han enviado, en el día de hoy, un correo certificado al Milan con la solicitud formal de reintegrar al jugador a la plantilla. El futbolista de la generación de 2003, de regreso tras su cesión seca al Cremonese, no había sido convocado por Amorim para la concentración porque no formaba parte del proyecto. Después de haberse entrenado, de acuerdo con el AC Milan, en solitario durante todo el verano, el exobjetivo de Moncada (llegado al AC Milan procedente del Monza en enero de 2025 por 10 millones más 2 en bonus) ha pedido poder entrenarse con el grupo junto al resto de sus compañeros.
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Milan, los agentes de Bondo han pedido oficialmente al club por PEC que reincorpore a la plantilla al centrocampista francés
5 DÍAS DE TIEMPO
El Milan tiene ahora cinco días para responder a la petición oficial de Bondo y de su entorno y hará todas las valoraciones oportunas. En caso de respuesta negativa, no se descarta que el entorno del jugador pueda seguir adelante por la vía legal. Bondo se ha quedado en el Milan porque no se encontraron acuerdos satisfactorios para todas las partes implicadas.
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