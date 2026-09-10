¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1064644385.jpgSports Press Photo

Traducido por

Milan, los agentes de Bondo han pedido oficialmente al club por PEC que reincorpore a la plantilla al centrocampista francés

AC Milán

Milan: en cinco días se decide el futuro de Bondo; el centrocampista francés ha pedido ser reintegrado en la plantilla

De las palabras a los hechos: los abogados de Warren Bondo han enviado, en el día de hoy, un correo certificado al Milan con la solicitud formal de reintegrar al jugador a la plantilla. El futbolista de la generación de 2003, de regreso tras su cesión seca al Cremonese, no había sido convocado por Amorim para la concentración porque no formaba parte del proyecto. Después de haberse entrenado, de acuerdo con el AC Milan, en solitario durante todo el verano, el exobjetivo de Moncada (llegado al AC Milan procedente del Monza en enero de 2025 por 10 millones más 2 en bonus) ha pedido poder entrenarse con el grupo junto al resto de sus compañeros.

  • 5 DÍAS DE TIEMPO

    El Milan tiene ahora cinco días para responder a la petición oficial de Bondo y de su entorno y hará todas las valoraciones oportunas. En caso de respuesta negativa, no se descarta que el entorno del jugador pueda seguir adelante por la vía legal. Bondo se ha quedado en el Milan porque no se encontraron acuerdos satisfactorios para todas las partes implicadas.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milán crest
AC Milán
MIL