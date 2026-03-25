Milán: Loftus-Cheek vuelve a entrenar con el grupo; Leao y Gabbia siguen con sus tratamientos

Buenas noticias para el Milan y para Massimiliano Allegri de cara al partido del 6 de abril en el Maradona contra el Nápoles de Antonio Conte. Tal y como se había anunciado estos últimos días, Ruben Loftus-Cheek ha vuelto a entrenar con el grupo con un dispositivo para protegerse la cara. El centrocampista rossonero fue operado al día siguiente del Milan-Parma para reparar la fractura del hueso alveolar que también le provocó la pérdida de algunos dientes. La intervención al centrocampista inglés fue realizada por un equipo de especialistas en cirugía maxilofacial.