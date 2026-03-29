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Gabriele Stragapede

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Milán, Loftus-Cheek se ha recuperado: jugará con una protección especial contra el Nápoles

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R. Loftus-Cheek

Massimiliano Allegri podrá volver a contar con el centrocampista inglés de cara al próximo partido.

Llegan buenas noticias desde la enfermería rossonera, ya que Ruben Loftus-Cheek puede considerarse oficialmente recuperado y a disposición del Milan de Massimiliano Allegri, de cara al partido de liga correspondiente a la jornada 31 de la Serie A contra el Nápoles.

El técnico de Livorno contará, por tanto, con un arma más para el delicado partido a domicilio en el Maradona contra los hombres de Antonio Conte, ya que el centrocampista inglés podrá ser alineado tras la operación a la que se sometió a raíz del traumatismo facial sufrido en el partido en casa contra el Parma.

  • PROTECCIÓN ESPECIAL

    En el partido de entrenamiento de ayer en Milanello contra los chicos del Milan Futuro, Loftus-Cheekdisputó el partido completo, participando de forma activa en el entrenamiento de Allegri. Por lo tanto, se le puede considerar oficialmente recuperado para el partido contra el Nápoles.

    El jugador inglés jugará, según informa La Gazzetta dello Sport, con una protección especial que le protegerá tras la fractura de mandíbula que sufrió el mes pasado en el choque con Corvi.

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  • QUÉ SE HABÍA HECHO

    Recordemos lo que ocurrió.

    En el minuto ocho del partido contra el Parma, tras un centro de Saelemaekers, Loftus-Cheek se lanzó al área para alcanzar el balón, chocando con el portero del Parma, Corvi, que salió con los puños cerrados. Casi inconsciente por el golpe recibido, fue trasladado, aún consciente, al hospital, donde se le diagnosticó una fractura de los dientes superiores y del hueso alveolar maxilar, lo que le obligó a operarse y a permanecer fuera de los terrenos de juego desde entonces.

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