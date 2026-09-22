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Loftus-Cheek MilanGetty Images
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Milan, Loftus-Cheek corre menos que Maignan: el centrocampista inglés termina contrato, qué se filtra sobre su futuro

AC Milán
R. Loftus-Cheek
Fichajes

Según las estadísticas de la Lega Serie A, entre los futbolistas del Milan con cinco apariciones, el que menos corre es Loftus-Cheek: un dato que también refleja el momento del ex del Chelsea

Siete meses sin ni siquiera la sombra de un gol o una asistencia decisiva.


Ruben Loftus-Cheek no consigue rebelarse ante este mal momento pese a haber recibido primero la total confianza de Massimiliano Allegri y después la de Ruben Amorim. Basta pensar que el técnico portugués lo ha alineado en los 5 partidos disputados en liga (tres veces como titular y dos saliendo desde el banquillo).


El inglés está jugando en su posición preferida, es decir, la de mediapunta, pero no logra poner al servicio del equipo lo que sería un potencial importante: el problema parece ser más mental que físico.

  • Corre menos que Maignan

    Según las estadísticas de Lega Serie A, consultables en la web oficial de la máxima categoría italiana, entre los futbolistas del Milan con cinco presencias en cinco jornadas, el que menos kilómetros ha recorrido es Ruben Loftus-Cheek con 25,8 km en cinco partidos; el inglés, incluso, está por debajo en la clasificación de Mike Maignan, portero del Milan, que está en 25,9 kilómetros recorridos.

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  • RENOVACIÓN EN PAUSA

    La experiencia de Loftus-Cheek en el Milan ha sido el clásico quiero pero no puedo: de Pioli a Amorim, todos los entrenadores que se han sucedido en el banquillo del Milan lo han situado en el centro de su proyecto técnico. Al menos inicialmente, porque después las prestaciones del futbolista del 96 nunca han sido tan continuas como se le exige a un jugador determinante de la plantilla.

    Por este motivo, la cuestión de la renovación del contrato nunca se ha abordado con convicción, pese a las excelentes relaciones con Stellar, la agencia que gestiona los intereses del inglés. El actual acuerdo expira en julio, pero después de los primeros contactos del verano todo está en punto muerto: Loftus-Cheek gana nada menos que 4 millones de euros por temporada (el club rossonero aprovecha el decreto crecimiento, ndr) y todavía tiene que demostrar que puede merecer un nuevo acuerdo.

  • FUTURO EN LA PREMIER LEAGUE

    El futuro de Loftus-Cheek está aún por escribirse, pero convendría que el inglés empezara a cambiar el presente con un espíritu diferente precisamente dentro de los partidos. Ruben pierde todos los duelos físicos incluso ante jugadores menos potentes y eso denota una mentalidad totalmente por reconstruir. Las posibilidades de verlo con la camiseta del AC Milan también la próxima temporada son decididamente bajas: a día de hoy, en su futuro debería seguir estando la Premier League, como agente libre.

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