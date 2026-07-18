El Milan inicia la segunda fase del mercado, centrada en las salidas tras invertir unos 100 millones en GonçaloRamos y MarioGila, pedidos por RubénAmorim. Vender bien será importante, aunque no decisivo, para cerrar el proceso de refuerzo, que prevé al menos otros cuatro o cinco fichajes. El objetivo es claro: evitar pérdidas. Analicemos la situación de los jugadores sobrantes caso por caso.
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Milán, llega el momento de las salidas: la cifra mínima para evitar pérdidas con los jugadores que sobran
LOS CASOS MÁS IMPORTANTES
El mercado del Milan gira en torno a Rafael Leão: el delantero portugués quiere marcharse y el club busca unos 60 millones de euros. Su valor contable es de 11,212 millones.
Además, están cerca de salir los dos futbolistas ingleses, seguidos por varios clubes de la Premier League: Tomori figura por 5,651 millones y Loftus-Cheek por 4,844 millones.
Fofana quiere quedarse y convencer a Amorim, pero el club ha dejado claro a su agente que está en el mercado: piden 25 millones, aunque la cifra mínima para no tener pérdidas es de 13 millones.
En cambio, resulta más difícil encontrar a alguien que garantice al menos 20 millones —el peso residual en el balance— por SantiagoGiménez: es probable que se marche cedido con opción de compra obligatoria.
EN ESPERA
Chukwueze y Musah han vuelto al club tras sus cesiones al Fulham y al Atalanta, respectivamente. Amorim los está evaluando en la primera fase de lapretemporada y podrían quedarse en la plantilla. El nigeriano tiene un valor contable residual de 8,766 millones, mientras que el centrocampista estadounidense tiene 8,471 millones.
TRANSFERENCIAS SEGURAS
El caso de Bennacer es complejo: su traspaso a Catar parecía cerrado, pero aún no hay confirmación oficial. El argelino cuesta 1,403 millones en el balance y se busca su salida por su alto salario de 4 millones netos. Estupinan está a punto de fichar por el Aston Villa (valor contable: 13,600 millones) y podría generar plusvalía. Bondo, fuera de la convocatoria, tiene ofertas, pero los 6,938 millones necesarios para evitar una minusvalía son elevados para los compradores.
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