Pésimas noticias para el AC Milan, que tendrá que afrontar la lesión de Matteo Gabbia. Las pruebas diagnósticas a las que se ha sometido hoy el defensa del Milan han revelado una lesión del músculo flexor del muslo izquierdo, con afectación tendinosa parcial. Un problema físico que requerirá nuevas evaluaciones para determinar con precisión el proceso de recuperación.
Milan, lesión en el flexor para Gabbia: el tendón también está afectado y volverá en 2027
LA CONSULTA Y LOS PLAZOS
El capitán del AC Milan ha tenido que parar por un problema muscular en el muslo izquierdo: las pruebas han revelado una lesión con afectación parcial del tendón, y será necesaria una consulta con un especialista para establecer el plan de tratamiento. Por tanto, habrá que esperar a esa consulta para conocer las indicaciones terapéuticas y tener una idea más clara de cómo será la recuperación y de sus plazos.
LA CONSULTA CON UN ESPECIALISTA
Por el momento, no se han comunicado plazos oficiales de recuperación para Matteo Gabbia. La afectación parcial del tendón hace necesario estudiar la situación con más detalle antes de hacer previsiones fiables sobre su regreso al campo. Por tanto, el Milan deberá esperar la opinión del especialista para evaluar el alcance del proceso de rehabilitación y saber cuándo el defensa podrá volver a estar a disposición de Amorim.
EL COMUNICADO
Esto es lo que ha comunicado el AC Milan: «Matteo Gabbia se ha sometido esta tarde a pruebas diagnósticas que han revelado una lesión del músculo flexor del muslo izquierdo, con afectación parcial del tendón. El futbolista será evaluado por un especialista en los próximos días para definir el tratamiento más adecuado».
EL REGRESO
La consulta con el especialista determinará si Gabbia necesita una operación o si también se puede optar por un tratamiento conservador. Lo cierto es que el 2026 del defensa central del AC Milan ha terminado: su regreso está previsto para 2027.
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