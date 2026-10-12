El capitán del AC Milan ha tenido que parar por un problema muscular en el muslo izquierdo: las pruebas han revelado una lesión con afectación parcial del tendón, y será necesaria una consulta con un especialista para establecer el plan de tratamiento. Por tanto, habrá que esperar a esa consulta para conocer las indicaciones terapéuticas y tener una idea más clara de cómo será la recuperación y de sus plazos.



