Maignan 6: trámite ordinario para el capitán del Milan. Un par de salidas rasas y reactivas para apagar de raíz cualquier conato del conjunto salentino.

Gila 6,5: un auténtico martillo el español. Busca siempre el anticipo, casi como si fuera una obsesión. Sin duda, algo agradable para el Milan y para Amorim.

De Winter 6: Stulic y el joven Esteban no le generan especiales quebraderos de cabeza. El central belga, ya titular casi intocable en esta nueva etapa, está menos preciso que en otras ocasiones en la salida de balón.

Pavlović 6,5: la asistencia para Pulisic es una auténtica joya celebrada por todos sus compañeros. Cerca de renovar, firma una actuación carismática. Líder de la defensa

Chukwueze 6: cada vez más valioso para Amorim: mejoras evidentes en fase defensiva, aunque puede dar más en ataque. Hay que decir que Falcone se luce ante un remate suyo peligroso en la primera parte.

Modrić 6,5: todo San Siro en pie para despedir la salida del campo del croata, director de orquesta perfecto para un Milan convincente. Pero lo que entusiasma a los aficionados son sus recuperaciones sobre los delanteros rivales, con gran humildad y ganas de sacrificarse por el equipo. Leyenda. (Desde el 77' Musah s.c.)

Rabiot 7,5: se lleva la palma al mejor del partido: el porcentaje de pases acertados y de balones tocados es impresionante. Lleva la voz cantante y va siempre a atacar la línea defensiva rival: el gol del 2-0, el segundo de su campeonato, es la consecuencia directa de una actuación completa.

Estupiñan 6: en el 64', con una diagonal profunda, se anticipa a Coulibaly en el área: intervención salvadora. Así borra los silbidos que una parte de San Siro le había dedicado al final de la primera parte por un par de errores banales. Soldadito. (desde el 77' Bartesaghi s.c.)

Pulisic 7: 266 días después de la última vez vuelve a responder presente a su cita con el gol. Una auténtica joya técnica la del estadounidense, que abre el partido a favor del Milan. Pero en la noche de gala para celebrar el templo del fútbol regala otra obra de arte al iniciar la jugada que lleva al doblete de Rabiot con un genial taconazo. Recuperado (desde el 70' Loftus-Cheek 5,5: tres balones tocados, dos perdidos. Ha habido momentos mejores para el inglés)

Saelemaekers 6: (desde el 70' Moreira 7: mete el turbo, deja atrás a Siebert y marca el gol del 3-0, el primero suyo en San Siro. Impactante.)

Ramos 6,5: la asistencia sin mirar para el gol del 2-0 es tan bonita como importante en la economía del partido. Falta el gol, es inútil darle vueltas, pero en conjunto su actuación es de gran sacrificio para el equipo.





Ent. Amorim 6,5: sigue adelante con sus ideas y el campo le da la razón. Las mejoras vistas hoy, más allá de un rival modesto, son alentadoras de cara a la reanudación del campeonato. Y mientras tanto, su equipo suma 11 puntos después de 5 jornadas: no está mal.