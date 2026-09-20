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Goncalo Ramos of AC Milan celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A matchGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Milan-Lecce EN DIRECTO, las alineaciones oficiales: Estupinan y Modric, de inicio; Moreira, baja, Tiago Gabriel ni siquiera está en el banquillo

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AC Milán vs Lecce

Sigue el Milan-Lecce, partido correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027

Milan-Lecce cierra la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027. En San Siro, a partir de las 20:45, se enfrentan dos equipos que atraviesan momentos diferentes. El AC Milan no gana desde hace 4 partidos entre la liga y la Europa League y llega tras la dura derrota europea ante el Benfica. Los salentinos, en cambio, lograron su segunda victoria en este inicio ante el Monza y buscan más puntos para la permanencia.



  • MILAN-LECCE: POSIBLES ALINEACIONES Y LA FICHA DEL PARTIDO

    Milan-Lecce


    Goleadores: -


    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos.

    Entrenador: Amorim

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro.

    Entrenador: Di Francesco


    Árbitro: La Penna

    Amonestados: -

    Expulsados: -

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