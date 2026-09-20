Milan-Lecce cierra la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027. En San Siro, a partir de las 20:45, se enfrentan dos equipos que atraviesan momentos diferentes. El AC Milan no gana desde hace 4 partidos entre la liga y la Europa League y llega tras la dura derrota europea ante el Benfica. Los salentinos, en cambio, lograron su segunda victoria en este inicio ante el Monza y buscan más puntos para la permanencia.







