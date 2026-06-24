Rafael Leão marcó con Portugal y habló de nuevo sobre su futuro en el Milan. Tras el gol ante Uzbekistán, el delantero respondió a DAZN sobre la llegada de Amorim: «Ahora debo centrarme en el Mundial. Lo que sé de este entrenador es que es muy bueno, lo ha hecho bien en Portugal; en el United no le salió como quería, pero sigue siendo un gran entrenador. Decidiré mi futuro después del Mundial». Estas palabras llegan tras sus declaraciones en la concentración de Portugal, donde, en entrevista con RTP, afirmó haber cumplido todos sus objetivos con el Milan y poder marcharse satisfecho.
Traducido por
Milán, Leao y sus elogios a Amorim: ¿qué cambia en el mercado de fichajes?
NUEVA LÍNEA EN EL MERCADO
El decepcionante final de temporada del Milan afectó tanto a la valoración general como al ánimo de los jugadores. El de Leao, ya mermado por una temporada complicada por la pubalgia, estaba por los suelos. Los periodistas le brindaron la oportunidad de desahogarse al recoger sus reflexiones sin filtros ni estrategia. Sus palabras, no coordinadas con el club, sorprendieron hasta a su entorno. Un autogol inesperado.
Tras el Portugal-Uzbekistán, un Leao más maduro y motivado por su primer gol en el Mundial cambió el juego: solo se irá del Milan si se cumplen ciertas condiciones.
SIN CAMBIOS DE OPINIÓN
Leao valora mucho a Amorim y ambos han intercambiado mensajes en los últimos días. El técnico portugués le ha ratificado su aprecio y su proyecto de fútbol ofensivo con tres delanteros, mientras que Rafa le ha expuesto las razones que le llevan a dejar el Milan.
Leao sigue en el mercado, pero el Milan no le urge buscar destino; si ambas partes encuentran un acuerdo, se despedirán. De lo contrario, con contrato hasta 2028, permanecerán juntos al menos una temporada más.