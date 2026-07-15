«Intensidad» define los dos primeros días bajo Ruben Amorim. El Milan debe ser intenso en el campo, pero antes lo necesita en el mercado: requiere refuerzos para el proyecto del técnico y de Gerry Cardinale. Tras invertir 100 millones en Gonçalo Ramos y Mario Gila, ahora toca gestionar las salidas. La más relevante sigue siendo la de Rafael Leão, para la que ya se preparan los primeros pasos hacia una cesión dolorosa pero inevitable.
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Milán, Leão te hace rico: su venta podría reportar 50 millones de euros
VALORACIÓN DE 60 MILLONES DE EUROS
El entorno de Rafael Leão actúa como un equipo de fútbol sala: abogados, su padre Antonio, agentes y Jorge Mendes, encargado por Gerry Cardinale de presentar ofertas por el ‘10’ rossonero. En la calle Aldo Rossi reina la calma: la venta de Leão se guiará por la estrategia, no por la prisa. Las cifras son clave: el Milan pide 60 millones de euros por quien fue el hombre del 19.º Scudetto conquistado en Reggio Emilia.
GRAN PLUSVALÍA
El Milan no bajaráde11,212 M€, el valor residual de Leao,y busca una plusvalía de 50 M€. Es ambicioso, pero factible si la liga árabe se interesa.
GANAS DE TOTTENHAM
Ni el Milan ni Leao han cambiado de prioridad: el portugués sigue esperando ofertas de Inglaterra. Rafa sueña con la Premier y ya habla con su amigo Tonali sobre el Tottenham. Su entorno lo ofreció a los Spurs de Roberto De Zerbi, pero solo hubo propuestas de Arabia Saudí. Por ahora, Leao las rechaza, aunque podría cambiar de idea en semanas si no llega una oferta de las tres grandes ligas europeas.
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