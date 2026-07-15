Milán, Leão te hace rico: su venta podría reportar 50 millones de euros

El entorno de Rafael Leão actúa como un equipo de fútbol sala: abogados, su padre Antonio, agentes y Jorge Mendes, encargado por Gerry Cardinale de presentar ofertas por el ‘10’ rossonero. En la calle Aldo Rossi reina la calma: la venta de Leão se guiará por la estrategia, no por la prisa. Las cifras son clave: el Milan pide 60 millones de euros por quien fue el hombre del 19.º Scudetto conquistado en Reggio Emilia.