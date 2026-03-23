Milán: Leao no se incorporará a la concentración de Portugal; se queda en Milanello

La Federación Portuguesa de Fútbol ha eximido oficialmente a Rafael Leão: el delantero del Milan ni siquiera tendrá que desplazarse a Lisboa para someterse a las pruebas médicas. Portugal jugará durante el parón contra México en Ciudad de México y contra Estados Unidos en Atlanta.





Massimiliano Allegri y el cuerpo técnico del Milan tendrán así a Leao a su disposición durante todo el parón, para poder supervisar día a día su estadodeforma de cara a la reanudación de la liga, que para los rossoneri coincidirá con el partido a domicilio contra el Nápoles el 6 de abril, el Lunes de Pascua.



