¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Diretta Ordine Agresti

Traducido por

Milan-Leao, ¡la decisión final! Todos los detalles entre el Galatasaray y el Aston Villa. Sorloth, Zirkzee, Kessié, David: toda la verdad. Mercado de fichajes EN DIRECTO en YouTube desde las 17.30

Todas las noticias y los rumores del día, en directo en nuestro canal de YouTube.

El Milan y los negocios con Mendes, el caso de Moise Kean y la pugna Juventus-Roma por Kessié: son solo algunos de los platos más importantes de este gran festín del mercado de fichajes.

Vuelve la cita imperdible con el LIVE MERCATO en nuestro canal de Youtube con Alessandro Di Gioia y Daniele Longo, con invitados de la talla de Franco Ordine y Romeo Agresti.





¡A partir de las 17:30 estamos listos para responder a todas vuestras preguntas!

¡Todas las ACTUALIZACIONES en TIEMPO REAL! Únete al canal de WHATSAPP DE CALCIOMERCATO.COM: haz clic aquí