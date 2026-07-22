Milán: Leao evalúa la oferta del Galatasaray. Los intermediarios negocian; esta es la postura del club rossonero

Un agente muy activo en el mercado del Galatasaray trabaja sin descanso para conseguir el «sí» definitivo de Leao a la oferta de 8 millones de euros más 2 en bonificaciones. Con la luz verde del jugador, negociaría directamente con Gerry Cardinale. El delantero portugués ha pasado unos días de vacaciones en Estambul y ya se ha empezado a familiarizar con lo que podría ser su próxima aventura profesional.