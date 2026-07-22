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Grafica CM Leao Milan corrucciato 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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Milán: Leao evalúa la oferta del Galatasaray. Los intermediarios negocian; esta es la postura del club rossonero

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Milán: Leao se muestra abierto al Galatasaray; el club rossonero pide entre 50 y 60 millones.

El Galatasaray sigue interesado en Leao, que ha pedido tiempo para decidir. Aunque aún no está convencido de ir a Turquía, la opción ha ganado algo de terreno en los últimos días. Su entorno busca opciones en la Premier, pero por ahora no hay ofertas firmes: Aston Villa y Tottenham conocen las condiciones, pero exploran otros nombres. Regresar al Milan es imposible.

  • INTERMEDIARIOS EN EL MUNDO LABORAL

    Un agente muy activo en el mercado del Galatasaray trabaja sin descanso para conseguir el «sí» definitivo de Leao a la oferta de 8 millones de euros más 2 en bonificaciones. Con la luz verde del jugador, negociaría directamente con Gerry Cardinale. El delantero portugués ha pasado unos días de vacaciones en Estambul y ya se ha empezado a familiarizar con lo que podría ser su próxima aventura profesional.

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  • CARDINALE QUIERE 60 MILLONES: SE PLANTEA UN PRÉSTAMO CON OBLIGACIÓN

    El Milan mantiene su petición de 60 millones por Leao. Cardinale no descarta al Galatasaray, pero exige garantías y una oferta a la altura; según la Gazzetta dello Sport, el club rossonero aceptaría una cesión con opción de compra obligatoria en condiciones favorables.

  • TAMBIÉN ESTÁ EL FENERBAHÇE

    En las últimas horas, además del Galatasaray, el Fenerbahçe de Greenwood y Guendouzi ha mostrado interés en fichar a Leao. Según fuentes turcas, el derbi de Estambul podría extenderse al mercado de fichajes por el jugador.

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