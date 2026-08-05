Milan, Leao crea y Nkunku marca: primeras notas en el derbi para Amorim. Suspensos para Estupinan y Chukwueze

Cissè: en la primera mitad, Loftus-Cheek se mueve bien en la mediapunta, generando juego y dos ocasiones potenciales de gol. Buena la sintonía con el ex del Verona y del Catanzaro: ambos se buscan y se encuentran a menudo, justo como pide Amorim. Alphadjo sabe jugar bien al fútbol, aguanta el balón y tiene muy buenas ideas en vertical. Más allá de algún pequeño error, fruto también de una condición física no óptima, Cissè deja sensaciones interesantes al técnico portugués.

Nkunku: el nuevo rol justo por detrás del punta parece hecho a medida para el francés: cuando puede mirar a portería marca la diferencia. Excelente el desmarque que provoca el penalti, que convierte con un remate fuerte y preciso. Christopher se postula para una temporada de protagonista, y la sintonía con Amorim ya está a un nivel interesante.

Leao: inspirado, las acciones más peligrosas de la segunda mitad nacen siempre desde su zona. Con Ramos la sintonía es natural dentro y fuera del campo. Rafa, a la espera de novedades sobre su futuro, ha entrado con la mentalidad adecuada y no parece preocuparse demasiado por todos los rumores sobre él que rebotan a diario desde hace un mes.