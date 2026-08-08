Tanto contra el Inter como contra el Chelsea, Camarda fue alineado como titular en el centro del ataque y los resultados fueron prácticamente los mismos: pocos, poquísimos balones tocados y muchos duelos perdidos. El jugador de 2008 sigue estando verde para partidos de este nivel ante rivales más preparados tanto desde el punto de vista físico como de la experiencia. Está bien apostar por los jóvenes, pero lo está aún más creer en un proyecto que pueda potenciarlos, y en torno a Camarda se abre el debate: ¿no sería mejor estudiar un camino a lo Pio Esposito, con una cesión a un equipo top de Serie B o de A, pero que no luche por la permanencia, para recuperarlo dentro de uno o dos años más fuerte y con más experiencia? Los hechos podrían desmentirnos, pero el Camarda de hoy no parece preparado para soportar el peso del ataque del Milan.