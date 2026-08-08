El fútbol de agosto hay que tomarlo como fútbol de agosto, pero aun así deja apuntes o señales que no conviene subestimar. Entre las muchas carencias que mostró el AC Milan en los dos amistosos contra Inter y Chelsea destaca la relacionada con la batería de delanteros centros. Empecemos por Andrej Kostic: ni un minuto sobre el campo en el derbi antes del regreso anticipado a Milán con el resto de los chicos del Milan Futuro. Hablar de suspenso sería demasiado severo con el jovencísimo delantero centro montenegrino, pero desde luego el mensaje es claro: a día de hoy todavía no está listo para jugar en el AC Milan.
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Milan, las dificultades de Camarda, Kostic y Santiago Gimenez abren la puerta a algunas reflexiones: hace falta un suplente para Ramos
LAS DIFICULTADES DE CAMARDA
Tanto contra el Inter como contra el Chelsea, Camarda fue alineado como titular en el centro del ataque y los resultados fueron prácticamente los mismos: pocos, poquísimos balones tocados y muchos duelos perdidos. El jugador de 2008 sigue estando verde para partidos de este nivel ante rivales más preparados tanto desde el punto de vista físico como de la experiencia. Está bien apostar por los jóvenes, pero lo está aún más creer en un proyecto que pueda potenciarlos, y en torno a Camarda se abre el debate: ¿no sería mejor estudiar un camino a lo Pio Esposito, con una cesión a un equipo top de Serie B o de A, pero que no luche por la permanencia, para recuperarlo dentro de uno o dos años más fuerte y con más experiencia? Los hechos podrían desmentirnos, pero el Camarda de hoy no parece preparado para soportar el peso del ataque del Milan.
Hace falta un suplente para Ramos
La opción secundaria parece ser la de revitalizar a Santiago Gimenez, que está trabajando en Milanello para recuperarse del problema en el tobillo que lo atormenta desde hace 6/7 meses. Cabe recordar que el propio Milan ya no cuenta con él, hasta el punto de haberlo ofrecido al Oporto y a la Lazio, es decir, los dos equipos que han mostrado cierto interés. Queda por ver, por tanto, si el Milan decidirá volver al mercado para darle un delantero más a Amorim (ha sido ofrecido el internacional suizo Embolo, del Rennes) o si decidirá confirmar a Camarda como principal alternativa a Ramos.
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