Ajetreo en el Milan. Mario Gila llegará este fin de semana a Milán para someterse a reconocimientos médicos y firmar con el club de la via Aldo Rossi. La llegada del defensa español complica la continuidad de Fikayo Tomori: su contrato vence en 2027 y las negociaciones de renovación están estancadas desde hace meses.
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Milán: Lampard quiere fichar a Tomori del Coventry; el defensa inglés se lo está pensando
EL COVENTRY PRESIONA
Tomori, que antes no quería irse, ahora valora dejar el Milan y ya lo ha comentado con su entorno. El Milan busca sacar al menos 15 millones por su traspaso, pues ha recibido varios acercamientos de la Premier League; el más firme es el de Frank Lampard. El recién ascendido Coventry ha mostrado interés en el exjugador del Chelsea, quien pide tiempo para valorar su futuro.
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