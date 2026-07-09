Milán: Lampard quiere fichar a Tomori del Coventry; el defensa inglés se lo está pensando

Tomori, que antes no quería irse, ahora valora dejar el Milan y ya lo ha comentado con su entorno. El Milan busca sacar al menos 15 millones por su traspaso, pues ha recibido varios acercamientos de la Premier League; el más firme es el de Frank Lampard. El recién ascendido Coventry ha mostrado interés en el exjugador del Chelsea, quien pide tiempo para valorar su futuro.