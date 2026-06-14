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Simone Gervasio

Traducido por

Milán, la versión de Rangnick tras el «no»: «Hubo contactos y conversaciones, pero por su parte no había claridad. Quedarme en Austria fue la decisión correcta»

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R. Rangnick

Las declaraciones del seleccionador de Austria tras la ruptura de las negociaciones con los rossoneri.

Tras semanas de rumores, llamadas y negociaciones, Ralf Rangnick rechazó la oferta del Milan y renovó su contrato como seleccionador de Austria hasta 2028. En declaraciones a Sport Krone, el alemán habló de las conversaciones con los rossoneri y dio su versión de los hechos.

  • «Desde el principio dije que la renovación depende de varios factores, entre ellos quién seguiría en mi cuerpo técnico. Por eso puedo anunciar con satisfacción: la decisión correcta es seguir en el cargo tras el Mundial».


    Hace tres semanas hubo un primer contacto con el Milan y mantuvimos conversaciones. Desde el principio dejé claro que necesitaba certeza antes del Mundial, por mí, por el equipo, por el país, por la Federación Austriaca de Fútbol y por mis jugadores. Lo comuniqué con claridad, pero ellos aún no la tenían.

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