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AC Milan v Genoa - Serie AGetty Images Sport

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Milán, la verdad sobre el caso Liberali: su irrupción en el juvenil con Abate, la confianza de Fonseca y la repentina ruptura con el club. Por qué podría volver ahora

AC Milán
Fichajes
M. Liberali

La trayectoria con la camiseta rojinegra del mediapunta nacido en 2007, codiciado por el Como, ha estado llena de giros inesperados.

El futuro de Mattia Liberali se ha convertido en una auténtica telenovela del mercado de fichajes. El mediapunta, nacido en 2007, ha destacado estos días con la selección sub-19 en el Europeo de su categoría —marcó de penalti en el debut ante Serbia— y brilló en la segunda parte de la temporada con el Catanzaro. Podría regresar, contra todo pronóstico, al Milan, donde empezó todo.


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  • LA CONFIANZA DE ABATE Y FONSECA

    El talento de Mattia Liberali despuntó en las categorías inferiores del Milan,donde se formó junto a Alessandro Longoni —recién fichado por el PSG como agente libre—, Emanuele Sala y Francesco Camarda. Bajo la dirección de Ignazio Abate, destacó con el equipo Primavera pese a ser menor de edad. Sus actuaciones en la UEFA Youth League, donde alcanzó dos veces consecutivas la Final Four, convencieron a la directiva del Milan y al exentrenador Paulo Fonseca de que tenía lo necesario para dar el salto al profesionalismo. Por eso lo lleva a la gira por Estados Unidos del verano de 2024, donde deja muy buena impresión por su talento y personalidad en los amistosos contra el Manchester City y el Real Madrid.


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  • LA DECEPCIÓN CON EL MILÁN DEL FUTURO

    El entrenador portugués quiere supervisar el crecimiento del joven mediapunta, y Zlatan Ibrahimovic —asesor del propietario del Milan, Gerry Cardinale, y rostro del proyecto «Milan Futuro»— busca facilitar su ascenso con su primera experiencia profesional en la Serie C. La aventura comienza bien: gol en el debut del filial en la primera ronda de la Copa de Italia de la Serie C ante el Lecco; sin embargo, pronto se convierte en un destello aislado. La compleja gestión técnica de un proyecto con muchos recursos económicos —se calcula que se invirtieron unos 20 millones de euros en total—, pero con poca experiencia y competencias, complica desde el principio el camino de Milan Futuro (que, de hecho, descenderá al final de la temporada tras la derrota en la fase de descenso contra el Spal) y el de Liberali a nivel personal. Solojugará 10 partidos y empezará a chocar con parte de la directiva del Milan, destituida por Cardinale el 25 de mayo.


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  • LA RUPTURA Y CATANZARO

    La situación entre ambas partes se complicará por la decisión del Milan de hacer debutar a su joven promesa en la Serie A —Fonseca lo alineó por sorpresa como titular en el partido contra el Génova del 15 de diciembre de 2024, el día del 125.º aniversario del nacimiento del club— a relegarlo brutalmente a la Primavera, sino también las delicadas negociaciones para prorrogar un contrato que expiraría al final de esa temporada. La negociación fracasó, así que Liberali, a regañadientes, dejó el Milan gratis —con la única compensación de un 50 % de una futura reventa— para fichar por el Catanzaro de la Serie B, pese a que la antigua directiva rossonera intentó cederlo al Torino en mejores condiciones.

    En Calabria encuentra el entorno ideal para crecer y un técnico experto con jóvenes, Alberto Aquilani, que lo afianza como titular desde enero —tras la grave lesión del recién fichado por el Milan, Alphadjo Cissé— y con el que estuvo a punto de lograr el histórico ascenso a la Serie A en la final de play-offs contra el Monza. Con 4 goles y 4 asistencias en 30 partidos.

  • EL CAMBIO DE OPINIÓN DEL MILÁN

    Un año después de su traumática salida de Milán, el Milan se ha reencontrado con uno de los mejores productos de su cantera reciente. Hace pocas semanas renovó su directiva y fichó un entrenador que ya apostó por jóvenes en Sporting deLisboa y Manchester United, lo que ha impulsado la idea de darle una segunda oportunidad a Liberali. Además, podría volver por la mitad de los 6 millones de su cláusula con el Catanzaro, cifra que el Como —más decidido en las últimas semanas— ya aceptó pagar.

  • EL FACTOR DECISIVO

    La irrupción en los últimos días de Amorim —que ha hablado por teléfono con el jugador y intercambiado mensajes— y de Cardinale, que ya conversó con el chico y su agente y en las próximas horas mantendrá una videollamada decisiva, es solo el último capítulo de una historia aún sin final. Decidirá quién le ofrezca más minutos, un proyecto sólido y confianza en su crecimiento.