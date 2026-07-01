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AC Milan v Genoa - Serie AGetty Images Sport

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Milán, la verdad sobre el caso Liberali: su despegue en el equipo juvenil con Abate, la confianza de Fonseca y la repentina ruptura con el club. Por qué podría volver ahora

AC Milán
Fichajes
M. Liberali

La trayectoria con la camiseta rojinegra del mediapunta nacido en 2007, codiciado por el Como, ha estado llena de giros inesperados.

El futuro de Mattia Liberali se ha convertido en una auténtica telenovela del mercado de fichajes. El mediapunta, nacido en 2007, ha brillado con la sub-19 en el Europeo (marcó de penalti en el debut ante Serbia) y rindió a gran nivel en el Catanzaro en la segunda parte de la temporada. Podría regresar, contra todo pronóstico, al Milan, donde empezó todo.


Última hora: el Como cree tenerlo hecho, pero el Milan intenta adelantarlo.

  • LA CONFIANZA DE ABATE Y FONSECA

    El talento de Mattia Liberali empezó a brillar en las categorías inferiores del Milan,donde se formó junto a Alessandro Longoni (recién fichado por el PSG como agente libre), Emanuele Sala y Francesco Camarda. Bajo la dirección de Ignazio Abate, destacó con el equipo Primavera pese a ser menor de edad. Sus actuaciones en la UEFA Youth League, donde alcanzó dos veces consecutivas la Final Four, convencieron a la directiva del Milan y al exentrenador Paulo Fonseca de que tenía lo necesario para dar el salto al profesionalismo. De hecho, lo lleva a la gira por Estados Unidos del verano de 2024, donde deja una excelente impresión por su talento y personalidad en los amistosos contra el Manchester City y el Real Madrid.


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  • LA DECEPCIÓN CON EL MILÁN DEL FUTURO

    El entrenador portugués quiere supervisar el crecimiento del joven mediapunta, y Zlatan Ibrahimovic —asesor del propietario del Milan, Gerry Cardinale, y rostro del proyecto «Milan Futuro»— busca facilitar su ascenso con su primera experiencia profesional en la Serie C. La aventura comienza bien: gol en el debut del filial en la Copa de Italia de Serie C ante el Lecco; sin embargo, pronto se apagará. La compleja gestión técnica de un proyecto con muchos recursos económicos —se calcula que se invirtieron unos 20 millones de euros en total—, pero con poca experiencia y competencias, complica desde el principio el camino de Milan Futuro (que, de hecho, descenderá al final de la temporada tras la derrota en la fase de descenso contra el Spal) y el de Liberali a nivel personal. Solojugará 10 partidos y empezará a chocar con parte de la directiva, destituida por Cardinale el 25 de mayo.


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  • LA RUPTURA Y CATANZARO

    La situación se complicará por la decisión del Milan de hacer debutar a su joven promesa en la Serie A —Fonseca lo alineó por sorpresa como titular en el partido contra el Génova del 15 de diciembre de 2024, el día del 125.º aniversario del nacimiento del club— a relegarlo brutalmente a la Primavera, sino también las delicadas negociaciones para prorrogar un contrato que expiraría al final de esa temporada. La negociación fracasó, y Liberali, a regañadientes, dejó el Milan gratis (con solo el 50 % de una futura venta) para fichar por el Catanzaro de la Serie B, pese a que la antigua directiva rossonera intentó cederlo al Torino en mejores condiciones.

    En Calabria encuentra el entorno ideal para crecer y un técnico experto con jóvenes, Alberto Aquilani, que lo consolida como titular desde enero —tras la grave lesión de Alphadjo Cissé— y con quien rozó un histórico ascenso a la Serie A en la final de play-offs contra el Monza. Con 4 goles y 4 asistencias en 30 partidos.

  • EL CAMBIO DE OPINIÓN DEL MILÁN

    Un año después de su traumática salida, el Milan se ha reencontrado con uno de los mejores productos de su cantera reciente. Hace pocas semanas renovó su directiva y fichó un entrenador que ya apostó por canteranos en Sporting de Lisboa y Manchester United, lo que ha impulsado la idea de darle una segunda oportunidad. Además, podría volver por la mitad de los 6 millones de su cláusula con el Catanzaro, cifra que el Como —más decidido hasta ahora— ya aceptó pagar.

  • EL FACTOR DECISIVO

    La aparición reciente de Amorim —que ya habló por teléfono con el jugador y intercambió mensajes— y de Cardinale, quien conversó con el futbolista y su agente y planea una videollamada decisiva, es solo el último giro de una historia aún sin final. En esta decisión pesarán las perspectivas de juego, la confianza en el proyecto técnico y la garantía de minutos, esencial para un joven en pleno despegue.