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Milan, la Roma vuelve a por Nkunku: petición de Gasperini, la respuesta del club rossonero

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Milan: Nkunku gusta a Gasperini, que lo ha pedido para la Roma; Amorim no abre a la salida del francés

Milan y Roma buscan refuerzos para completar sus plantillas siguiendo las indicaciones técnicas y tácticas de Amorim y Gasperini. Ambos clubes mantienen una relación excelente y muy a menudo comparten ideas y posibilidades para intentar hacer algo en el mercado que pueda convertirse en una solución para ambas partes. El último asunto de discusión en los últimos días ha sido Christopher Nkunku, el delantero francés que viene de una temporada al doctor Jekill y Mr.Hyde: desastrosa en la primera parte, decididamente positiva en el tramo final con 7 goles y 3 asistencias.

  • Pupilo de Gasperini

    La calidad técnica y los destellos de Nkunku no están en discusión, pero lo que le ha faltado al francés en los últimos años ha sido continuidad de uso y de rendimiento. Gasperini siente debilidad por el ex del Leipzig, lo sigue y lo valora desde hace varios años, hasta el punto de que lo entrenaría con mucho gusto y de que ya en el último mercado de invierno había pedido su fichaje a la pareja Ranieri-Massara.

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  • CONTACTO ENTRE D'AMICO Y EL MILAN

    En estas últimas horas, el director deportivo de la Roma Tony D’Amico ha mantenido varios contactos con el Milan para intentar lanzarse a por Christopher Nkunku. Sin embargo, la respuesta del club milanista fue negativa. Ruben Amorim, al igual que todo el entorno del Milan, está convencido de que el jugador de 28 años nacido en Lagny-sur-Marne puede volver a ser ese futbolista decisivo admirado sobre todo en el Leipzig. Salvo ofertas irrenunciables, el Milan volverá a arrancar con Nkunku en el centro del proyecto.

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