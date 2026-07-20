Yunus Musah podría seguir en la Serie A la próxima temporada, aunque no necesariamente con el Milan. El centrocampista estadounidense, que se perdió el Mundial tras una temporada irregular (27 partidos, 9 como titular y 2 goles en todas las competiciones), ha vuelto a Milanello tras su cesión al Atalanta, pero su futuro en el club rossonero no está garantizado. Amorim, antes de autorizar su salida, quiere verlo entrenar y probarlo en un amistoso (el Milan jugará el sábado 25 de julio en casa del Celtic); aun así, su marcha sigue siendo una opción, sobre todo si se obtienen ingresos para reinvertir en el mercado.
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Milán: la Lazio quiere a Yunus Musah; lo pide Gattuso y ya hay oferta
LA PROPUESTA DE LA LAZIO
Según «La Gazzetta dello Sport», la Lazio de Gennaro Gattuso, que lo conoce de su etapa en el Valencia, sigue de cerca a Musah. El centrocampista polivalente interesa por su capacidad para actuar en varias posiciones. Leeds e Ipswich también lo siguen, pero solo la Lazio ha presentado una oferta: 2 millones por la cesión y 18 millones por el derecho de compra. Este no puede ser obligatorio, pues el club romano no asume compromisos a largo plazo. El Milan busca sacar provecho económico, pero por ahora no ha rechazado la propuesta.
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