Comotto nació en 2008 y se formó en Perugia, Inter, Fiorentina y Milan. Es un base —también ha jugado de mediapunta y extremo— físico, dinámico, con técnica y visión de juego. Allegri lo valoró desde el primer día por su personalidad y le auguró un gran futuro con la camiseta rossonera. Ahora le tocará a Amorim decidir si lo mantiene en la plantilla tras la excelente temporada que ha cuajado cedido en el Spezia, a pesar del descenso del club ligur a la Serie C.
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Milán, la Juventus intenta fichar a Comotto: la respuesta del club rossonero
OFERTA DE LA JUVENTUS
Comotto es uno de los jóvenes más prometedores del fútbol italiano. Según nuestra redacción, la Juventus sigue su progresión desde hace tiempo, ya que es hijo del exfutbolista Gianluca, quien jugó en la Serie A con Fiorentina y Torino. En los últimos días, la Juventus ofreció unos 10 millones de euros al Milan para ficharlo, pero el club rossonero no quiere cederlo, pues apuesta por él tanto para el presente como para el futuro.
DOS ESCENARIOS PARA EL FUTURO
La Juventus no es el único club que ha iniciado gestiones para fichar a Comotto: Sassuolo y Bolonia también han preguntado en los últimos meses. El Milan no quiere perder la titularidad de su ficha y evalúa si cederlo en préstamo la próxima temporada o incluirlo desde el principio en el proyecto de Amorim.