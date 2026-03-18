Milán: la joven promesa Comotto brilla con el Spezia; su valor de mercado ha aumentado un 80 %

Comotto está progresando bien en la Serie B: es el único jugador menor de edad que ha aumentado su valor

Christian Comotto es una de las revelaciones más prometedoras de la actual temporada de la Serie B. Con talento y personalidad, este jugador nacido en 2008, propiedad del Milan y actualmente cedido al Spezia, está cuajando una temporada de altísimo nivel. Con Donadoni en el banquillo, se ha convertido en titular del equipo ligure y está adquiriendo una experiencia profesional muy formativa, también de cara a una continuación de su carrera que sin duda será de gran valor.