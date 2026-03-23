Milán, la guía completa de los jugadores convocados por sus selecciones nacionales: estos son los que se quedan en Milanello con Allegri

La noticia ha llegado según lo previsto: Rafael Leão ha sido descartado por la selección de Portugal para los partidos contra Estados Unidos y México debido a una recaída en su lesión en el aductor. Por su parte, Christian Pulisic sí está convocado y se enfrentará a la Bélgica de De Winter y Saelemakers el 28 de marzo con EE. UU. y luego a la Portugal del 1 de abril. Santiago Giménez no ha sido convocado por México para los dos partidos contra Portugal (domingo 29 de marzo) y Bélgica (1 de abril) y podrá prepararse al máximo para el partido contra el Nápoles del próximo 6 de abril.





Luka Modric liderará a Croacia en los amistosos contra Colombia (27 de marzo) y Brasil (1 de abril). Alemania no contará con Fullkrug, que se quedará en Milanello para mejorar su estado físico de cara al final de la temporada.