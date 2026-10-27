Gerry Cardinale, tras presenciar en directo el Udinese-Milan, estará en Milán toda la semana para seguir tanto el partido contra el Bolonia como el esperado derbi contra el Inter del próximo sábado. Entre ambos compromisos, la presentación del proyecto del nuevo San Siro, prevista para el jueves en el Castillo Sforzesco, y los contactos con Krosche, el directivo alemán que acaba de dejar su cargo en el Eintracht de Fráncfort. El directivo alemán de 46 años es el favorito del máximo responsable de Red Bird para el puesto de Head of Football por dos características principales: un uso casi perfecto de los datos y su gran capacidad para descubrir talentos a bajo coste que después vende a precio de oro.
Milan, la cláusula de 5 millones frena la llegada de Krosche: así están las cosas
LA CLÁUSULA DE ENTRE CINCO Y SIETE MILLONES
Tras meses de contactos y una larga negociación, Cardinale y Krosche están de acuerdo tanto en el proyecto como en los ámbitos en los que podrá trabajar el ex del Leipzig y del Eintracht de Fráncfort. Tampoco habría problemas económicos para alcanzar un acuerdo total, pero queda una cuestión por resolver antes de ponerlo por escrito: el AC Milan no quiere pagar la cláusula de rescisión, que asciende a una cifra de entre cinco y siete millones de euros.
Pese a que la relación ha terminado, el contrato entre Krösche y el Eintracht sigue vigente hasta 2028. El AC Milan tendría que pagar una cláusula de entre 5 y 7 millones de euros para liberarlo antes de tiempo.
Cardinale quiere cerrar pronto.
Si la decisión dependiera exclusivamente de Cardinale, no habría dudas: el nombramiento de Krosche llegaría esta misma semana. Quizá antes del derbi, para aportar aún más energía al entorno y al equipo. La partida, sin embargo, se juega en Fráncfort, donde Krosche dialoga con su antiguo club para buscar una solución.
EL CASO HARDUNG
Otro tema central sería el de Hardung, a quien Krosche querría llevar consigo al Milan. Sin embargo, su futuro en el Eintracht de Fráncfort depende del nombramiento del nuevo consejero delegado, según Sky De. El objetivo Spycher ha pedido tiempo para valorar la propuesta. Hardung, con contrato hasta 2028, es muy valorado dentro del club y espera novedades sobre su futuro: su prioridad es el Eintracht de Fráncfort, pero la alternativa sería seguir a Krosche.
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