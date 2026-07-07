El equilibrio guía todo. La defensa de tres puede mantenerse con Amorim, con una orientación táctica distinta. La novedad está en buscar jugadores capaces de crear juego, ocasiones y goles. Se plantean dos mediocampistas ofensivos detrás del delantero centro, Gonçalo Ramos, y esa idea se refleja en el mercado. Primero hay que vender a Leão por 60 millones para financiar uno o dos fichajes, además de mantener a Nkunku y Pulisic.
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Milán, la calidad manda: Amorim apuesta por los dos mediocampistas ofensivos; Karetsas y Uzun, en la lista
KARESTSAS VUELVE A ESTAR DE MODA, CUESTA 40 MILLONES DE EUROS
Los ojeadores del Milan siguen a Konstantinos Karetsas, centrocampista griego del Genk nacido en 2007, desde marzo. A pesar de su edad, ya ha disputado más de 100 partidos como profesional con club y selección. Renovó hace unos meses hasta 2029, así que su salida del Genk, que lo valora en unos 40 millones de euros, no será fácil.
UZUN EN ALTURA
El nombre de Can Uzun, joven talento del Eintracht Fráncfort nacido en 2006, suena con fuerza en el Milan y también interesa al Nápoles de Massimiliano Allegri.
Sin embargo, su valor de mercado ya es muy elevado: el club alemán pediría unos 45 millones de euros para dejarlo marchar.
COMPETENCIA POR ALAJBEGOVIC
Más extremo ofensivo que mediapunta, pero con un talento que ha cautivado a Ibrahimovic y a todo el Milan. Karim Alajbegovic, nacido en 2007, ya se ha impuesto con firmeza a nivel internacional, hasta el punto de despertar el interés de media Europa. Para el Milan, es precisamente la competencia lo que suscita ciertas dudas respecto al talento, indiscutible, del jugador del Bayer Leverkusen.
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