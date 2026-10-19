Markus Krosche, tras despedirse oficialmente en las últimas horas del Eintracht Frankfurt, está muy cerca de convertirse en el nuevo director de fútbol del AC Milan. Las negociaciones con Cardinale avanzan a buen ritmo hacia su conclusión, hasta el punto de que se esperan novedades significativas en breve.
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Milan, Krosche quiere a Hurdung en su equipo: el hombre de 36 años se reunirá hoy con el Eintracht Frankfurt. Lo que trasciende
Hardung, encuentro con el Eintracht de Fráncfort
Markus Krosche ha planteado peticiones concretas a Cardinale y entre ellas está la de llevarse al AC Milan a Timmo Hardung, su fiel director deportivo y mano derecha, que lo ha acompañado tanto en Leipzig como en Fráncfort. Hoy, Hardung se reunirá con el club alemán, que, sin embargo, parece haberle confirmado ya su intención de retenerlo.
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