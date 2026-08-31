Kostov es la última joya producida por el Estrella Roja. Mediapunta, clase 2008, titular desde hace un año y medio en uno de los equipos más importantes del Este de Europa. Arsenal y Borussia Dortmund lo siguen desde hace tiempo, el Inter lo ha negociado durante mucho tiempo sin llegar después a concretar su interés con una ofensiva decidida. Ahora es el Milan el equipo más interesado entre los italianos, aunque más de cara a la próxima temporada: la idea sería atarlo en invierno para luego llevarlo a Milán solo una vez concluida la temporada. El proyecto es ambicioso y difícil, pero con buenas posibilidades de salir adelante.
Traducido por
Milan, Kostov es el fichaje de futuro: la joya del Estrella Roja ha convencido a Amorim y al área de scouting
Contactos con Kolarov
Kostov ha empezado esta temporada con buen pie, con tres goles en otros tantos partidos en la primera división serbia. El representante del jugador es Nikola Kolarov, hermano de Alexander, asistente de Cristian Chivu, y el Milan está en contacto con él desde hace varios meses. Se informa sobre el precio y los posibles movimientos: 20 millones de euros es la base de partida del Estrella Roja. No es precisamente calderilla, para entendernos.
EL MÁS FUERTE DESDE LOS TIEMPOS DE STANKOVIC
En Belgrado no tienen dudas sobre el futuro de este chico. Tanto es así que el director deportivo del club, Mitar Mrkela, ha recurrido a una comparación muy pesada, sobre todo si se lee en clave del Inter: "Kostov juega el mejor fútbol que cualquier otro jugador de su edad, no sé si de los últimos años, quizá desde Dejan Stankovic. Con 17 años ya ha decidido muchos partidos importantes. Es un jugador increíble en términos de calidad y todavía sigue creciendo. Ha marcado 9 goles en liga, ha firmado 7 asistencias, y como centrocampista participa mucho tanto en la fase defensiva como en la ofensiva. Sus números son fantásticos, y creo que será un nuevo traspaso récord para nuestro fútbol".
CARACTERÍSTICAS
A sus 18 años, Kostov está considerado el mejor talento serbio con mayor proyección. Sabe jugar en corto y en largo, tiene personalidad y rapidez de ejecución. Con el primer equipo del Estrella Roja ha jugado varios partidos como interior para aprovechar su capacidad de irrumpir en el área rival, pero es mediapunta de nacimiento y encuentra su zona de confort en la mediapunta. El Milan lo sigue desde hace un año y en los próximos meses despejará las últimas dudas para avanzar en la negociación con el Estrella Roja.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias