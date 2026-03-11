Milán, Kean bajo observación especial: tres factores para llevarlo a Milán

El nombre de Moise Kean será inevitablemente el protagonista absoluto del próximo mercado de fichajes de verano. Salvo sorpresas y aunque la Fiorentina consiga finalmente salvarse y permanecer en la próxima Serie A. Durante el verano de 2025, el delantero italiano rechazó varias ofertas, convencido de la solidez del proyecto de la Viola, hasta el punto de firmar un nuevo contrato con vencimiento en 2029, un aumento de sueldo y un retoque al alza de su salario.

Siete meses después, ni él ni el club han cumplido sus promesas y, con una probable reestructuración que se llevará a cabo en Florencia, esa cláusula y esos rumores rechazados volverán con fuerza a dominar la escena. Y entre los clubes que están en primera línea para ficharlo siempre está, según informan Matteo Moretto y Fabrizio Romano, el Milan.