Milan-Juventus, ¿nuevo intercambio a la vista? Nico González por Fofana o Tomori

Tanto en casa del Milan como en la Juventus, los dos entrenadores, Ruben Amorim y Luciano Spalletti, siguen lidiando con jugadores que, por un motivo u otro, a menos de 7 días del inicio del campeonato todavía forman parte de la plantilla de los dos clubes pese a que, a todos los efectos, están considerados como excedentes.
Entre estos jugadores están Youssouf Fofana en el caso del Milan y Nico Gonzalez en el de la Juventus, dos futbolistas que están fuera de los planes por motivos diferentes pero que, con el paso de los días, podrían convertirse en dos oportunidades para los equipos rivales.