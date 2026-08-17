Milan-Juventus, ¿nuevo intercambio a la vista? Nico González por Fofana o Tomori

Luciano Spalletti ha sido claro: quiere dos jugadores "fotocopia" por puesto para que pueda surgir una competencia sana que eleve el rendimiento de todos. Desde hace tiempo, la Juventus quiere un centrocampista central "rompeolas", con físico y solidez, para colocarlo por delante de la defensa y que pueda sustituir o acompañar a Manuel Locatelli y Khephren Thuram.

El nombre de Frank Kessie es desde hace tiempo el favorito, pero inmediatamente después de la decisión de Amorimo de incluir al francés en la lista de descartes del Milan, los agentes de Fofana contactaron con la cúpula de la Juventus proponiendo el traspaso a Turín del exjugador del Mónaco.

Además, previendo la salida de Gatti y Rugani, también podría venir bien un central diestro de aquí al cierre del mercado y, según Sky Sport, en el punto de mira ha vuelto a aparecer Fikayo Tomori, también él en la rampa de salida del Milan.