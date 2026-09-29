Según ha podido saber nuestra redacción, en las próximas horas Alexis Salelemakers se someterá a pruebas instrumentales para conocer el alcance del esguince de tobillo. Una vez se tenga el parte médico con el profesor Mazzoni, se establecerá el proceso de rehabilitación para el exRoma, que se había quedado en Milanello trabajando, dado que el nuevo seleccionador de Bélgica Van Bommel había preferido probar a otros jugadores en esta ventana de partidos válidos para la Nations League.