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Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Milán: Jaissle renunciaría a su alto salario, pero la cláusula lo complica. Glasner aguarda una llamada

AC Milán
M. Jaissle
O. Glasner
Fichajes

Milán: Cardinale e Ibrahimovic se han reunido con Jaissle en Londres; continúa la búsqueda de entrenador

Matthias Jaissle, de 38 años y con dos Ligas de Campeones de Asia con el Al Ahli, gana terreno en la búsqueda de entrenador para el Milan. Formado enla cantera del Red Bull Salzburgo, practica un fútbol moderno y ofensivo que convence a Cardinale e Ibrahimovic. Tras un par de videollamadas, la directiva rossonera se reunió ayer con Jaissle en Londres.

  • GRAN RENUNCIA

    Es cuestión de química. Entre Ibrahimovic y Rangnick nunca la hubo, con Jaissle sí. Desde los primeros contactos. El asesor sénior de RedBird quedó impresionado por las ideas del técnico de 1988, dispuesto a renunciar a gran parte de su contrato de 11 millones de euros para entrenar al Milan.

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  • PUNTO CLAUSULA

    El principal obstáculo entre Jaissle y el Milan es la cláusula de seis millones de euros que debe pagar al club saudí. Cardinale no está dispuesto a asumir ese coste. En segundo plano sigue Amorim, exjugador del Manchester United, aunque las perspectivas no son positivas.

  • GLASNER EN LA SALA DE ESPERA

    Jaissle presiona a Glasner: el técnico austriaco aguarda la confirmación oficial del Milan. Sin ella, el acuerdo de dos años a 3,5 millones de euros por temporada, con opción a un tercero, no tiene valor. Su entorno admite preocupación tras el precedente Rangnick. La espera del exentrenador del Crystal Palace no será eterna: en las próximas 24-28 horas el Milan aclarará sus dudas sobre el candidato que sigue siendo favorito.