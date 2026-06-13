Jaissle presiona a Glasner: el técnico austriaco aguarda la confirmación oficial del Milan. Sin ella, el acuerdo de dos años a 3,5 millones de euros por temporada, con opción a un tercero, no tiene valor. Su entorno admite preocupación tras el precedente Rangnick. La espera del exentrenador del Crystal Palace no será eterna: en las próximas 24-28 horas el Milan aclarará sus dudas sobre el candidato que sigue siendo favorito.