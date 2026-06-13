Matthias Jaissle gana terreno en la búsqueda de entrenador para el Milan. Con 38 años, ha conquistado dos Ligas de Campeones de Asia con el Al Ahli y se formó enla cantera del Red Bull Salzburgo, donde mostró un fútbol moderno y ofensivo que entusiasma a los cazatalentos, a Cardinale y a Ibrahimovic. Tras un par de videollamadas, la directiva rossonera se reunió ayer con Jaissle en Londres.
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Milán: Jaissle dispuesto a renunciar a su sueldazo; el problema es la cláusula. Ojo a Amorim
GRAN RENUNCIA
Es cuestión de química. Entre Ibrahimovic y Rangnick nunca la hubo, con Jaissle sí. Desde los primeros contactos. El asesor sénior de RedBird quedó impresionado por las ideas del técnico de 1988, dispuesto a renunciar a gran parte de su contrato de 11 millones de euros para entrenar al Milan.
PUNTO: CLÁUSULA
El principal obstáculo entre Jaissle y el Milan es la cláusula de seis millones de euros para liberarlo del club saudí. Cardinale no está dispuesto a pagar por el técnico alemán. En segundo plano sigue Amorim, exjugador del Manchester United, aunque las perspectivas no son positivas.
GLASNER EN LA SALA DE ESPERA
Jaissle presiona a Glasner: el técnico austriaco aguarda la confirmación oficial del Milan. Sin ella, el acuerdo de dos años a 3,5 millones por temporada, más una opción para un tercero, no tiene valor. Su entorno admite preocupación tras el precedente Rangnick. En las próximas 24-28 horas el Milan despejará las dudas sobre el candidato que sigue siendo favorito.