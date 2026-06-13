Matthias Jaissle gana terreno en la búsqueda de entrenador para el Milan. Con 38 años, ha conquistado dos Ligas de Campeones de Asia con el Al Ahli y se formó enla cantera del Red Bull Salzburgo, donde mostró un fútbol moderno y ofensivo que entusiasma a los cazatalentos, a Cardinale y a Ibrahimovic. Tras un par de videollamadas, la directiva rossonera se reunió ayer con Jaissle en Londres.