Milán, interés por Bellanova: contactos con su entorno y con el Atalanta; existe la bonificación por la lista

El Milan ya está pensando en el futuro y, de cara a la próxima temporada, independientemente de cuál sea la posición final en este campeonato, quiere formar una plantilla a la altura para poder competir en tres frentes.





Massimiliano Allegri ya ha elaborado una lista de objetivos y, sobre todo, ha señalado las zonas del campo en las que hay mayor necesidad de inversiones. Entre ellas se encuentra también la línea de laterales, con el objetivo de incorporar a la plantilla un jugador polivalente que pueda jugar tanto como lateral en un sistema de tres defensas como en una línea defensiva de cuatro. Y en este contexto se inscriben los contactos con Raoul Bellanova.



