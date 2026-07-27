El Milan ha fichado a un gigante bueno para la defensa de 1,90 metros. Sankhoun Diawara llega desde el Troyes por unos tres millones de euros, bonus incluidos, más un 10 % sobre una futura reventa y será el suplente de Pavlovic en la defensa de tres de Amorim. Es zurdo, técnico, tiene zancada larga y por arriba sabe hacerse valer. Para un fútbol que quiere ser dominante como el que pide Ruben, puede ser el perfil adecuado.
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Milan, intercambio de documentos en curso con el Troyes: operación de 3 millones de euros más el 10 % de una futura reventa
ROL Y CARACTERÍSTICAS
La idea inicial era ficharlo e incorporarlo al Milan Futuro para que creciera de forma gradual, dándole su primera experiencia en Italia en un contexto distinto y lejos de los focos, pero en las últimas horas ha cobrado seriamente fuerza la hipótesis de meterlo de inmediato en el primer equipo como alternativa al central serbio. Las características son similares: zurdo y bueno en la fase de construcción, a lo largo de la temporada podría tener espacio en las rotaciones del técnico portugués.
El año pasado sumó 17 apariciones entre liga y copa, casi todas desde febrero en adelante, un gol y una asistencia con el Troyes. Amorim ha aprobado su fichaje también porque, en el costado, tiene más motor que Bartesaghi y en la salida desde atrás consigue encontrar el pase entre líneas o cambiar el juego con envíos de 40 metros.
Se lo quita al Udinese: aquí está cuándo llega
Diawara nació de padres de origen senegalés, maliense y guineano. Tiene dos partidos con la Francia Sub-19 y sueña con el salto que, gracias al traspaso al Milan, puede convertirse en realidad. El AC Milan ha superado la competencia del Udinese y del Rangers Glasgow y está poniendo en marcha la maquinaria burocrática que llevará a la firma de un contrato de larga duración: el jugador nacido en 2006 está esperado en Milán esta semana para pasar el reconocimiento médico con el AC Milan.
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