Milan, intercambio de documentos en curso con el Troyes: operación de 3 millones de euros más el 10 % de una futura reventa

La idea inicial era ficharlo e incorporarlo al Milan Futuro para que creciera de forma gradual, dándole su primera experiencia en Italia en un contexto distinto y lejos de los focos, pero en las últimas horas ha cobrado seriamente fuerza la hipótesis de meterlo de inmediato en el primer equipo como alternativa al central serbio. Las características son similares: zurdo y bueno en la fase de construcción, a lo largo de la temporada podría tener espacio en las rotaciones del técnico portugués.





El año pasado sumó 17 apariciones entre liga y copa, casi todas desde febrero en adelante, un gol y una asistencia con el Troyes. Amorim ha aprobado su fichaje también porque, en el costado, tiene más motor que Bartesaghi y en la salida desde atrás consigue encontrar el pase entre líneas o cambiar el juego con envíos de 40 metros.