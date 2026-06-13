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Markus Krosche 2024Getty Images

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Milán: Ibrahimovic quiere a Krosche; un Rangnick menos problemático con grandes resultados en el mercado de fichajes

AC Milán
Fichajes

En Milán, Krosche gana terreno: gusta a Cardinale e Ibrahimovic; la alternativa es Ozek.

El proyecto del Milan sigue sin definirse, con un retraso injustificado respecto a las declaraciones de Cardinale, que prometía cerrar todas las negociaciones en una semana. Han pasado 19 días desde el anuncio de los despidos de Allegri, Tare, Furlani y Moncada, y aún no se ha cubierto ningún puesto.


Además, desde anoche hay un candidato menos: Ralf Rangnick se retiró, cansado de esperar señales del club de la vía Aldo Rossi. Ahora el interés se centra en Markus Krösche, joven directivo alemán de 1980 y actual director deportivo del Eintracht de Fráncfort.

  • LA FILOSOFÍA

    Krosche, directivo recomendado por Rangnick al Leipzig, asumió la filosofía del “De Professor” pero con un estilo menos intrusivo y más cercano al director técnico clásico. Comparte la visión del grupo Red Bull: la estructura del club importa más que el valor de los jugadores. En cada club ha implantado un sistema con scouting internacional, sostenibilidad económica, promoción de jóvenes y ventas oportunas. En las conversaciones con los jugadores —como declaró recientemente— se planifica su trayectoria a largo plazo, analizando el posible desarrollo en el primer, segundo y tercer año. También se cuida el descanso y la prevención de lesiones.

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  • EL REY DE LAS PLUSVALÍAS

    Asimila el modelo y construye un Leipzig competitivo: Nkunku, Dani Olmo y Gvardiol surgen de su intuición. En 2021 se traslada al Eintracht de Fráncfort; en cuatro temporadas gana una Europa League y logra dos clasificaciones para la Liga de Campeones. En el mercado de fichajes brilla con Ekitike (traspasado al Liverpool por 85 M€), Marmoush (75 M€ al City) y Kolo Muani (95 M€ al PSG): comprados por 30 M€ y vendidos por 225 M€.