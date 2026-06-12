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Milán: Ibrahimovic frena a Rangnick; Austria confía en renovar su contrato

AC Milán
R. Rangnick
Fichajes

Milán: el caso Rangnick sigue sin resolverse; las negociaciones llevan días estancadas y el actual seleccionador de Austria no tiene intención de negociar las condiciones exigidas al club rossonero.

Han pasado 18 días desde que RedBird anunció la renovación del equipo directivo y la destitución de Max Allegri. Desde entonces, han habido llamadas y reuniones por Zoom para buscar un nuevo entrenador y un nuevo director deportivo. Gerry Cardinale quería que Ralf Rangnick, artífice del proyecto de Red Bull en el fútbol, asumiera el cargo.


Der Professor” se reunió con la propiedad del Milan en Viena en dos ocasiones para exponer su visión de gestión integral de los equipos. La relación con Ibrahimovic, en cambio, ha sido muy complicada.

  • CONFLICTOS CON IBRA

    Se ha comentado mucho sobre el papel ambiguo de Ibrahimovic en el club. Su presencia en las decisiones es constante. En sus encuentros con Rangnick no ha habido química: Zlatan no quiere que todo el poder recaiga en el entrenador alemán. La clave de la disputa es la gestión de la cantera, que el sueco quiere mantener bajo el control de su mano derecha, Kirovski.

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  • AUSTRIA SE MUESTRA CONFIABLE, LA DECISIÓN SE TOMARÁ ANTES DEL DOMINGO

    Rangnick está entusiasmado con dirigir el proyecto del Milan, pero no negociará sus condiciones: plena libertad sobre la cantera, el área de ojeadores y la elección del director deportivo, el director técnico y el entrenador.


    Las conversaciones con el Milan están estancadas desde hace dos días; si no recibe una respuesta antes del domingo, renovará con el Austria y duplicará su salario de 1 millón más bonificaciones.