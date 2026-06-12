Milán: Ibrahimovic frena a Rangnick; Austria confía en renovar su contrato

Han pasado 18 días desde que RedBird anunció la renovación del equipo directivo y la destitución de Max Allegri. Desde entonces, han habido llamadas y reuniones por Zoom para buscar un nuevo entrenador y un nuevo director deportivo. Gerry Cardinale quería que Ralf Rangnick, artífice del proyecto de Red Bull en el fútbol, asumiera el cargo.





“Der Professor” se reunió con la propiedad del Milan en Viena en dos ocasiones para exponer su visión de gestión integral de los equipos. La relación con Ibrahimovic, en cambio, ha sido muy complicada.