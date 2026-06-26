Zlatan Ibrahimovic, asesor principal del propietario de Red Bird, Gerry Cardinale, y comentarista de Fox Sports, se hamostrado impresionado por el debut del talento bosnio Kerim Alajbegovic en este Mundial. El sueco ha elogiado el nivel del extremo de 2007.
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Milán, Ibrahimovic, cautivado por Alajbegovic: «Juega como si fuera el dueño del estadio; los grandes jugadores crean las oportunidades, no las esperan»
¡QUÉ VALENTÍA!
Tras marcar el gol decisivo ante Catar, Ibrahimovic declaró: «Todo el mundo habla del gol, pero para mí no es lo más importante. Lo más importante es el coraje. Un chico de 18 años en un Mundial, bajo presión y ante millones de espectadores, juega como si fuera el dueño del estadio. Eso no es habitual. No es el típico joven que solo quería hacer un buen partido; se creía el mejor sobre el terreno de juego».
LA NUEVA ESTRELLA MUNDIAL
Ibra elogió la actuación de Alajbegovic: «Me impresionó su confianza antes del gol, cómo pidió el balón y atacó la portería. Los grandes jugadores no esperan las oportunidades, las crean. Quizá sea solo el inicio de su carrera, pero, si mantiene esta mentalidad, este gol se recordará como el momento en que el fútbol descubrió a Kerim Alajbegovic. El Mundial es el escenario donde nacen las estrellas, y hoy ha brillado una nueva».
QUÉ SE DICE SOBRE EL MILÁN
Declaraciones clave, sobre todo tras los recientes rumores que sitúan a la estrella bosnia en la órbita del Milan. El jugador, bajo contrato con el Bayer Leverkusen —que lo fichó de nuevo por 8 millones de euros tras venderlo por 2 millones en 2025— hasta junio de 2029, cerró la temporada con 13 goles y 4 asistencias en 44 partidos con el Salzburgo. Alajbegovic lleva tiempo en la agenda de varios clubes de la Serie A, con Atalanta, Nápoles y Roma a la cabeza. Su valor de mercado ronda los 25-30 millones de euros.