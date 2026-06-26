Milán, Ibrahimovic, cautivado por Alajbegovic: «Juega como si fuera el dueño del estadio; los grandes jugadores crean las oportunidades, no las esperan»

Declaraciones clave, sobre todo tras los recientes rumores que sitúan a la estrella bosnia en la órbita del Milan. El jugador, bajo contrato con el Bayer Leverkusen —que lo fichó de nuevo por 8 millones de euros tras venderlo por 2 millones en 2025— hasta junio de 2029, cerró la temporada con 13 goles y 4 asistencias en 44 partidos con el Salzburgo. Alajbegovic lleva tiempo en la agenda de varios clubes de la Serie A, con Atalanta, Nápoles y Roma a la cabeza. Su valor de mercado ronda los 25-30 millones de euros.