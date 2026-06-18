Sin duda, el momento que atraviesa el Milan es uno de los más difíciles de su historia. Los malos resultados en el campo han condenado al «Diavolo», y los problemas fuera de él son aún peores. Para la imagen del club, la situación de Rangnick y el doble rechazo de Krosche y Hardung son duros golpes.
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Milán: Ibrahimovic apuesta por Kirovski, pero hay un problema: no tiene la licencia de director deportivo
IBRAHIMOVIC ASCIENDE A KIROVSKI
Zlatan Ibrahimović quiere promocionar a su amigo Jovan Kirovski, actual directivo del Milan Futuro. Es el único que ha renovado su contrato hasta 2028 pese a la reorganización directiva de la temporada pasada. El asesor sénior de Red Bird confía ciegamente en su mano derecha.
PROBLEMA CON LA LICENCIA
Sin embargo, Kirovski no puede ser director deportivo porque el año pasado no terminó el curso en Unisalento ni se presentó al examen en Coverciano. Un factor que no favorece al directivo estadounidense.