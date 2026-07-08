Zlatan Ibrahimovic, comentarista de Fox Sports en el Mundial, quedó fascinado por Kerim Alajbegovic, joven extremo bosnio de 2007, tras su gol a Catar en el último partido de grupo: «El remate fue precioso. La técnica fue perfecta, pero lo que más me llamó la atención fue la confianza que mostró antes del gol. Cómo pidió el balón, cómo intuyó el momento. Los grandes jugadores no esperan las ocasiones, las crean. Todos hablan del gol, pero para mí no es lo más importante: lo sorprendente es su valentía. Un chico de dieciocho años en el Mundial, bajo presión, con millones de personas mirándolo, juega como si fuera el dueño del estadio. Eso es poco común. Muchos jugadores jóvenes tienen

talento

El talento abunda, pero sin personalidad no sirve. Al observar a Kerim no vi a un joven esperando brillar. Vi a un jugador que creía ser el mejor sobre el terreno de juego. La gente dirá que este es el comienzo de su carrera. Quizás. Pero si mantiene esta mentalidad, este gol será recordado como el momento en el que el fútbol se dio cuenta de quién es Kerim Alajbegović. El Mundial es el lugar donde nacen las estrellas. Hoy ha aparecido una nueva».