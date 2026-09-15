Dieciocho minutos bastaron para despertar la curiosidad de los aficionados del AC Milan y para dejar satisfecho a Ruben Amorim: Omari Hutchinson se presentó de forma brillante con la camiseta del AC Milan, con un par de destellos prometedores en su debut en el Olímpico contra la Lazio de Rino Gattuso. El anglojamaicano, llegado en los últimos días del mercado, ahora se postula para un puesto de titular de cara al estreno del Milan en la Europa League, donde el miércoles por la noche se enfrentará en San Siro al Benfica portugués, con el pitido inicial a las 21:00.
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Milan, Hutchinson apunta a debutar como titular con la camiseta del AC Milan: Amorim, satisfecho con el impacto del ex del Nottingham Forest
BUENAS SENSACIONES
Las primeras impresiones que ha dejado Hutchinson han sido positivas: pierna brillante, un par de buenos movimientos hacia dentro sobre la izquierda justo como pide Amorim, un misil desde larga distancia desactivado por Mandas, presentando lo que es la pieza fuerte del deseo. También en los entrenamientos, pese a un carácter bastante tímido y reservado, Hutchinson está transmitiendo buenas vibras; por características es un jugador que puede encontrar un camino interesante en el proyecto de Amorim. Su capacidad para jugar en los medios espacios, trabajando entre los mediocentros y Ramos, es un factor que no hay que subestimar.
La primera como titular
El miércoles por la noche, salvo cambio de planes, Hutchinson hará su debut como titular formando pareja con Pulisic. Amorim confía en él y ya ha destacado que goza de una excelente condición física a pesar de haber llegado el último durante el mercado de fichajes de verano firmado por Cardinale-Amorim. Hutchinson, durante la presentación de la semana pasada, desveló que fue Amorim quien presionó para que llegara a Italia: "Simplemente creo que el míster me quería. Creo que habló con la directiva, ellos también estaban muy interesados, y fue bastante sencillo porque jugué contra Amorim en el partido contra el Manchester United. Creo que quedó realmente impresionado conmigo y dijo que necesitaba un jugador en esa posición que fuera zurdo; dijo que encajaba en sus parámetros, así que no fue demasiado difícil. Desde que llegué me está ayudando mucho, me habla a menudo: ha sido realmente excepcional conmigo".
Opción de compra cercana a los 50 millones de euros
Según lo sabido por fuentes cercanas al club, Hutchinson figuraba en la base de datos del área de scouting del Milan desde hace al menos 3 años y, una vez que Amorim impulsó su candidatura, Cardinale se movió rápidamente para cerrar la operación con el Nottingham Forest y con el agente Giuliano Bertolucci: la cesión ha costado 3,5 millones de euros (a los que se pueden añadir 500k en bonus), mientras que la opción de compra (no obligatoria) se acerca a los 50 millones de euros. Omari tendrá que demostrar que vale esa cifra ya desde mañana por la noche contra el Benfica.
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